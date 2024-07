Giulia e Rosy | La Commossa Proposta di Matrimonio tra Poliziotte a Sulmona

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'Aquila - Un momento di emozione e dedizione speciale ha caratterizzato, doveLatorre, allieva di polizia penitenziaria originaria di Taranto e figlia di uno dei due marò coinvolti in una nota vicenda diplomatica in India, ha fatto unadialla sua fidanzataGrano, agente della polizia di Stato. Il gesto ha suscitato un'ampia eco sui media e sui social. Durante il giuramento,Latorre ha sorpresoGrano raccogliendo fiori dai colleghi della polizia penitenziaria che tenevano in mano al posto delle spade. Con un mazzo di fiori formato, si è inginocchiata davanti a, un momento immortalato in un toccante video pubblicato su TikTok. "Le ho fatto la sorpresa, c'era anche mio papà", ha raccontato, dedicando il momento alla memoria della madre scomparsa pochi mesi prima a causa di un cancro.