Fa disperdere le ceneri del marito all’insaputa della figlia | donna milanese condannata a risarcire 50mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per vent’anni ha onorato ledi suo padre. O almeno ha creduto di farlo, dal momento che l’urna era vuota. Sua madre aveva infatti disperso i resti del defunto senza dire niente a nessuno. Laè stata dunque denunciata, edalla X sezione del Tribunale civile di Milano al pagamento di danni non patrimoniali che, in assenza di precedenti giurisprudenziali, sono stati quantificati in via equitativa in. La vicenda La tensione tra madre edegenera nel 2014, quando la prima impedisce alla seconda di salire in casa per onorare l’urna funeraria in seguito ad alcuni dissapori. Poi, la scoperta delledisperse, senza che – stando a quanto scrive il Corriere – il defunto avesse lasciato un espresso consenso in merito.