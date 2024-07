Aronica | Il Napoli sta ricostruendo una squadra importante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Salvatore, ex calciatore del, è intervenuto aMagazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mercato del? Conte ha dato delle linee guida per rinforzare la. Serviva un mercato ad hoc per le esigenze del nuovo alenatore. Il marchio di fabbrica di Conte è la difesa a 3, andrà poi capito il futuro di Kvara ed Osimhen. Nel frattempo andava rinforzato il reparto arretrato ed ilstauna difesacon Spinazzola, Marin, Buongiorno ed eventualmente Hermoso. L’ultima stagione delè stata la peggiore degli ultimi 20 anni, purtroppo è arrivata dopo l’annata dello Scudetto. Maglia del? Mi piace. Kvara e Di Lorenzo testimonial dei kit sono un segnale? E’ doverosa la loro presenza essendo tra i calciatori principali, poi nel mercato ci sono varie incognite.