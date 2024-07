Al Mundus l’afro bass fusion della talentuosa Manou Gallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Stasera il festivalsbarca ai Chiostri di via Emilia San Pietro a Reggio: alle 21,30 il concerto di, con la musica afro. Cona voce eo, Pit Cedric Huseyn alla batteria, Joël Rabesolo Andrianantenaina alla chitarra, Philippe Reul a piano e tastiere, Ruben Hernandez Gonzalez alla tromba, Gaspard Gierse al sax. Tra le più dotateiste del panorama afro-, in questo ultimo lavoro,rende omaggio ai grandi nomimusica che l’hanno ispirata. Stasera alle 21,30 al parco del Mauriziano, in via Pasteur a Reggio, va in scena "Baccanti" di Euripide fra teatro, musica e danza, a cura del Teatro del Cigno con Eidos Danza, regia di Ilaria Carmeli, con Lorenzo Bonini, Filippo Borghi, Luca Criscuoli, Emanuele Lanzillotta, Julia Rossi, Clayton Silva, musiche di Andrea Soncini.