Vita nel 3560 | accoppiamento economia e gastronomia nel futuro surreale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 7 luglio 2024)UMANO NELIl partito delle vulve o vagine, tanto sempre V è, impone la mungitura meccanica, applicata a quelli del genere maschile, sia etero che omo, al fine di ottenere seme naturale atto alla riproduzione, per le donne abilitate a questo genere di procreazione. 200 anni prima iniziarono ad creare spermatozoi in reattori nucleari biologici, ma alcuni tipi di individui avevano dei difetti di dimensioni e di comprendonio, nascevano con la conoscenza di tre lingue e sapevano leggere, altri avevano, delle orecchie da asino, uno nacque con un occhio grande e gigante come Polifemo, uno di questi esseri aveva alla nascita una spropositata tanto che, ora, da grande lo tengono rinchiuso in una gabbia e si dice, che le cape ne facciano uso privato a 5 metri dalle sbarre della gabbia.