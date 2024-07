Un romanzo iniziatico pieno di coraggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Carissimo Giulio Mozzi, mentre leggevo Lo splendore di Pier Paolo Di Mino, appena pubblicato da Laurana nella collana “Fremen“, che dirigi, ho subito pensato che avrei voluto scrivere a te, ancor prima che all’autore e dirti la mia gratitudine, e immagino di molti lettori, per l’attività di rabdomante di storie e scritture cui ti dedichi da tanto tempo. Ciclicamente qualcuno piange la morte del, la stanchezza di questo modo di raccontare che dovrebbe lasciare il passo ad altri linguaggi. Poi arriva un libro scovato da te, e non possiamo far altro che zittire le prefiche. Venendo a questi ultimi anni e alla collana “Fremen“ – esplosa con il caso editoriale Ferrovie del Messico di Gian Marco Griffi, bestseller nato dal basso e arrivato a critica e riconoscimenti sulla spinta dei lettori entusiasti, e poi con il bellissimo La casa delle orfane bianche di Fiammetta Palpati, recente vincitore del Premio Campiello opera prima –, penso ai tuoi libri come a un’occasione cui si stringe attorno una comunità: un congresso fondante, la posa della prima pietra.