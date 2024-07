Troppi annegati ogni anno in Italia – Chi rischia di più

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Nel nostro paesesi contano circa 350 decessi per annegamento, con 800 ospedalizzazioni e 60.000 salvataggi. In media inmuoiono342 persone per annegamento, l’80% maschi. Maggiormente a rischio sono gli adolescenti, soprattutto stranieri e, nelle piscine, i bambini con meno di 4 anni. Le principali cause sono la mancata supervisione e l’assenza di barriere e allarmi. Sono i numeri diffusi dall’Istituto Superiore di sanità, raccolti dall’Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti ed incidenti in acque di balneazione, istituito dal Ministero della Salute, e sono contenuti nel primo rapporto sui lavori dell’Osservatorio pubblicato sul sito dell’Iss (il secondo è in via di pubblicazione).