Sanità Pronto soccorso in crisi in tutta Italia

(Di domenica 7 luglio 2024) Ini, in perenne sofferenza, si confermano il grande anello debole del nostro Servizio sanitario nazionale. Lo conferma un’indagine del sindacato degli infermieri Nursing up su tre strutture particolarmente disagiate del Paese, tutte a Sud. Ossia l’ospedale San Leonardo di Castellammare (Na), l’ospedale di Rossano (Cs) e il Policlinico di Messina. In questi, oltre alle lunghissime ed esasperanti code per i pazienti, si verificano situazioni intollerabili per gli infermieri. I quali devono spesso coprire turni anche di 16-17 ore perché ci sono colleghi assenti e occorre compensare i ruoli degli operatori socio sanitari, con una drammatica esplosione di casi di demansionamento sul lavoro. A ciò si aggiungono le aggressioni al personale, sempre più frequenti da parte di familiari dei pazienti trasportati nei