Rifiuti ai Giardini Margherita | distesa di bottiglie vetro e plastica dopo il Pride

(Di domenica 7 luglio 2024) Bologna, 7 luglio 2024 - Uno spettacolo disgustoso: è quello che si è trovato davanti questa mattina chi si sia avventurato ai. Distese di cocci didi birra, sacchetti di, contenitori di cibi vari e, per non farsi mancare nulla, persino escrementi umani sparsi nel prato, in assenza di bagni chimici extra. È questo il mesto “ricordo” che ha lasciato dietro di sé il corteo del, che ieri ha attraversato la città con la partecipazione di più di 40.000 persone. Destinazione finale, proprio i, dovela fine della manifestazione si è fermata larga parte dei partecipanti fino a sera inoltrata. Un’affluenza cui il parco non era evidentemente pronto con cestini o bagni chimici extra. Così, il risultato stamattina è stata ladi, scarti e spazzatura che tanti hanno potuto testimoniare, in attesa dell’intervento di pulizia del Comune, dato che, prima di arrivare ai, gli spazzini sono impegnati anche a ripulire il centro storico nelle vie attraversate dal corteo arcobaleno.