Rassemblement National record di seggi ma la sinistra a sorpresa è avanti Nessuna maggioranza possibile ingovernabilità

(Di domenica 7 luglio 2024) Le elezioni legislative in Francia hanno scosso il panorama politico in tutto il Paese. L`alleanza diNuovo Fronte Popolare (Nfp) guida secondo la proiezione Ifop per Le Figaro, con un risultato tra 188 e 199 deputati nel prossimo emiciclo, rispetto ai 164-169 dello schieramento presidenziale.avrebbe un numero compreso tra 135 e 143. Tutti lontani dallaassoluta di 289, rendendo imla formazione di un governo autonomo e aprendo spiragli di. Mentre già alcuni esperti sulla televisione francese mettono in dubbio che l'Nfp possa restare unito per governare.Il presidente francese Emmanuel Macron - definito perdente da Jean-Luc Mélenchon secondo il quale il capo di stato "ha il dovere di chiedere al Nuovo Fronte Popolare di governare" - evidentemente intende prendersi il suo tempo, mentre è atteso tra gli ultimi leader ad arrivare al Summit Nato di Washington DC, che si terrà la prossima settimana.