Martin | Questo weekend ero superiore in termini di guida Devo valutare cos’è successo a mente fredda

(Di domenica 7 luglio 2024) Jorgenon è più il leader del mondiale in MotoGp. Dopo la caduta di oggi, Pecco Bagnaia è in vetta a dieci punti di distanza dallo spagnolo. Marca riporta le parole di frustrazione didopo il Gran Premio in Germania. «È un momento importante della mia carriera per capire perché mi sta succedendo. Quest’anno ci sono già stati due casi in cui sono caduto a terra in una situazione simile e c’è qualcosa che non so se sia acceso a livello mentale o a livello di, ma c’è qualcosa da migliorare e niente, non ho altra scelta che rialzarmi, continuare a lottare, analizzare con freddezza cosa sarebbe potuto succedere e concentrarmi per dare ancora una volta la mia versione migliore ». Sulla caduta «Non posso dirvi molto. Non è il momento di trovare scuse.