Lo juventino Douglas Luiz sbaglia il rigore e il Brasile esce in Copa America  Passa l’Uruguay – VIDEO

(Di domenica 7 luglio 2024) Loile ilinIlmale dalla. Fuori ai quarti dopo i rigori contro l’Uruguay di Bielsa. Mercoledì la semifinale tra la nazionale uruguagia e la Colombia (che ha vinto 5-0 contro Panama). Decisivo l’errore diche è entrato all’81esimo, probabilmente proprio per calciare il(non ci sono supplementari in) e hato., che in Italia è già considerato un incrocio tra Falcao, Gerrard e Dunga, è riserva fissa nel. È sempre entrato dalla panchina. La Nacion scrive di un altro fallimento per il. L’unico a salvarsi è “Endrick, rappresenta l’ultima promessa del calcio mondiale“. Il Real Madrid su di lui ci ha visto bene.