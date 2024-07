LIVE Moto2 GP Germania 2024 in DIRETTA | vittoria per Aldeguer quinto Vietti dopo una prestazione eroica

Leggi tutta la notizia su oasport

13:01 Questa invece la classifica piloti aggiornata. Ogura riduce il GAP con Garcia Pos Rider# Points TOTAL DIFF. FROM 1ST DIFF. FROM PREV. Bike Team 1 SergioGARCIA 3 147 Boscoscuro MT Helmets – MSI 2 AiOGURA 79 140 7 7 Boscoscuro MT Helmets – MSI 3 JoeROBERTS 16 123 24 17 Kalex OnlyFans American Racing Team 4 Fermin54 108 39 15 Boscoscuro MB Conveyors SpeedUp 5 AlonsoLOPEZ 21 93 54 15 Boscoscuro MB Conveyors SpeedUp 6 ManuelGONZALEZ 18 77 70 16 Kalex QJMOTOR Gresini7 AronCANET 44 58 89 19 Kalex Fantic Racing 8 SomkiatCHANTRA 35 56 91 2 Kalex IDEMITSU Honda Team Asia 9 Celestino13 55 92 1 Kalex Red Bull KTM Ajo 10 JakeDIXON 96 53 94 2 Kalex CFMOTO Polarcube Aspar Team 11 TonyARBOLINO 14 50 97 3 Kalex Elf Marc VDS Racing Team 12 JeremyALCOBA 52 48 99 2 Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team 13 AlbertARENAS 75 48 99 Kalex QJMOTOR Gresini14 MarcosRAMIREZ 24 44 103 4 Kalex OnlyFans American Racing Team 15 SennaAGIUS 81 26 121 18 Kalex Liqui Moly Husqvarna Intact GP 16 BarryBALTUS 7 23 124 3 Kalex RW-Idrofoglia Racing GP 17 IzanGUEVARA 28 21 126 2 Kalex CFMOTO Polarcube Aspar Team 18 DiogoMOREIRA 10 20 127 1 Kalex Italtrans Racing Team 19 DennisFOGGIA 71 14 133 6 Kalex Italtrans Racing Team 20 FilipSALAC 12 14 133 21 ZontaVD GOORBERGH 84 13 134 1 Kalex RW-Idrofoglia Racing GP 22 JorgeNAVARRO 9 6 141 7 23 DenizÖNCÜ 53 6 141 24 DarrynBINDER 15 6 141 Kalex Liqui Moly Husqvarna Intact GP 25 JaumeMASIA 5 4 143 2 Kalex Preicanos Racing Team 26 BoBENDSNEYDER 64 4 143 Kalex Preicanos Racing Team 27 MarioAJI 34 2 145 2 Kalex IDEMITSU Honda Team Asia 28 MatteoFERRARI 23 1 146 1 29 XaviCARDELUS 20 147 1 30 MarcelSCHROTTER 32 147 Kalex Red Bull KTM Ajo 12:58 Questa dunque la classifica finale del GP dellaper ciò che concerne la