La Notte Rosa fa il pieno piazze affollate e gioia | Ma ormai è soltanto turismo mordi e fuggi

(Di domenica 7 luglio 2024) Cesenatico, 7 luglio 2024 – Lanon delude, nel senso che ledella riviera sono state ancora una volta gremite, tuttavia in questa edizione del capodanno dell’estate dove tutto è declinato al ballo, gli operatori turistici hanno poco da ballare, perché finora l’andamento della stagione è al di sotto delle aspettative. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, vede il bicchiere mezzo vuoto: "Leper la sono piene, ma non ci sono solo i turisti, molta è infatti gente del posto. Probabilmente lanon trova più un grande interesse e come afflusso siamo inferiori rispetto agli anni passati, perché attorno a questo evento molte delle richieste pervenute erano di una, nonostante la festa duri tre giorni.