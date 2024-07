Il cicloturismo è divertente e rispettoso della natura viaggiare in bicicletta dà la possibilità di scoprire l' Italia lungo percorsi sorprendenti e sempre più attrezzati

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 7 luglio 2024) Misurarsi con se stessi e con le proprie forze, contare su poco altro che non siano testa e gambe, vivere un profondo senso di libertà e ritrovarsi a tu per tu con la, consapevoli che la vacanza intrapresa impatterà quasi per nulla sulla sua fragile bellezza. Questi sono solo alcuni dei motivi per mettersi in viaggio in sella a una bici, magari prendendo ispirazione dalla nona edizione dell’n Green Road Award (igraw.bike), l’Oscarno del, premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle regioni che promuovono il turismo su due ruote e che, per il 2024, ha messo sul gradino più alto del podio il Friuli Venezia Giulia per la sua Ciclovia Pedemontana, tra Sacile e Gorizia. Al secondo posto si è piazzata la Calabria, con la CiclopedonaleVal di Neto (ciclopedonalevaldineto.