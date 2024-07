Bomba d’acqua a Legnano e Parabiago Olona a rischio esondazione Annullato il concerto di Cristina D’Avena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)(Milano), 7 luglio 2024 – È ancora allerta maltempo nel Legnanese, dove unasi è abbattuta verso le 20 di stasera, domenica 7 luglio. Ailcon& Gem Boy al Rugby Sound Festival è stato. Ma a preoccupare in queste ore è un’allertadel fiumeemessa dalla Protezione Civile di, che ha diramato una comunicazione di non usare strade allagate o di passare vicino al fiume “Il fiumeal limite di. Prestate attenzione se si viaggia in auto: evitare strade molto allagate e in prossimità del fiume. La Protezione Civile di– è già operativa sul posto con una squadra e ha già provveduto alla chiusura del sottopasso di via Matteotti per evitarne l’utilizzo”.