Badanti e famigliari degli anziani bisognosi | arriva a Treviso un corso per imparare l’empatia

(Di domenica 7 luglio 2024) Unper creare empatia tra. A proporre questo originale iniziativa di formazione è l’associazione “Famiglie Rurali” di Vittorio Veneto (provincia di) presieduta da Alessandro Toffoli con il finanziamento di Banca Prealpi San Biagio, San Biagio (l’istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale) in partnership con la Caritas, la cooperativa sociale “Assixto Prealpi Assistenza” e l’Ulss 2 del distretto di Pieve di Soligo. L’idea è quella di far sedere insieme le persone che entrano nelle case per assistere i parenti più vecchi e i datori di lavoro. Un modo per incontrarsi realmente, per abbattere non solo le difficoltà linguistiche ma anche le barriere culturali che spesso impediscono un rapporto al di là dell’utilità.