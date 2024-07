Suoni controvento 2024 con Silvestri Mr Rain Massini Di Paolo | concerti e passeggiate nella natura senza sconvolgere gli ecosistemi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Parola d’ordine: sostenibilità. Dal 9 luglio all’8 settembre torna in Umbria,: il festival di musica, teatro, danza e letteratura che porta l’arte tra lae i borghi storici.di musica in alta quota, performance di teatro, spettacoli di danza eletterarie con importanti scrittori italiani, ma anche gaming e incontri pensati per i più piccoli: sono oltre 40 gli appuntamenti che animeranno i 20 borghi coinvolti nell’ottava edizione del festival. Da Assisi a Campello sul Clitunno, da Gubbio a Montefalco, passando per Corciano, Spoleto, Terni, Narni, Norcia, Trevi e tanti altri i luoghi coinvolti che ha come missione l’inalterabilità dellaincontaminata e delle piazze medievali utilizzati temporaneamente come palcoscenico.