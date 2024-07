Re Carlo | i piani per la Royal Lodge dopo il trasloco del principe Andrea

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 6 luglio 2024) Sembra che reintenda seriamente far sì che il fratello minore – il– lasci la sua dimora attuale. Da mesi i tabloid parlando della faida tra i due fratelli, scatenata a causa della, in cui il duca di York dimora da circa vent’anni. Secondo i media, il Sovrano avrebbe intenzione di affittare ladi Windsorche ilse ne sarà andato. Ilsi è trasferito nellanel 2004, pocoaver lasciato Sunninghill Park. Si dice che reabbia intenzione di affittare la proprietà con sette camere da letto per 1 milione di sterline all’anno. Le fonti sono oramai concordi nel ritenere che il Re sia intenzionato a ristrutturare la villaaver sfrattato il duca di York.