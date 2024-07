Per labbra al bacio? Formule idratanti nutrienti super colorate ma soprattutto rimpolpanti | le più belle di questa estate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024) Mai quanto oggi, International Kiss Day del 6 luglio, il focus beauty sonovoluminose, soffici, curate: ci pensano rossetti, lip gloss e lip oil di stagione, che donano volume e colore, express. Una passata e via. E si hanno subitoda baciare. Make up: cinque trend 2024 in prestito dagli anni ‘80 X Leggi anche › Elodie, regina dal make up spaziale al Pride di Milano Kiss Day, obiettivoda baciare Si parla di “skinification delle”: in altre parole, una cura dellecon attenzioni pari alla skincare.