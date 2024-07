Moto3 al Sachsenring dominano Veijer e le sanzioni Lunetta 3 ma penalizzato come Farioli e Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Collinha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato delil pilota olandese ha davvero impressionato, rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali. Oltre al classe 2005 nativo di Staphorst, però, sono le penalizzazioni ad aver preso la ribalta. L’olandese del team Husqvarna Liqui Moly ha centrato una clamorosa pole position con il tempo di 1:24.885 con la bellezza di 336 millesimi di vantaggio sul colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) che ha girato in 1:25.221. Terzo per un solo millesimo Luca(Honda SIC58) in 1:25.222, davanti allo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 501. Quinto il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 503 millesimi dalla vetta, sesto l’ennesimo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 545, settimo il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 552.