LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partita la frazione attenzione alla giornata odierna

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERAREDE13.46 Il meteo dovrebbe addirittura peggiorare con il passare dei chilometri. 13.44 Lotto Dstny per De Lie, Jayco AlUla per Matthews e Intermarché – Wanty per Girmay sono le squadre al comando. 13.42 Nel frattempo prosegue la corsa sulla carovana. 13.41 Ora però arrivano alcune squadre a dettare il passo nel plotone per non lasciare troppo spazio. 13.39 Il plotone probabilmente ha deciso di non prendersi rischi. 13.36 Gruppo già a 2?, nel mezzo Quentin Pacher (Groupama-FDJ) che farà tanta fatica a rientrare. 13.34 Al comando dunque troviamo la coppia della EF Education – EasyPost con Stefan Bissegger e Neilson Powless e la Maglia a Pois Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).