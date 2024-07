L’energia di Blanco e Gaia travolge la Notte Rosa a Rimini | la Weekend Dance entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Un’enorme pista da ballo grande come tutto piazzale Fellini, dalla fontana dei Quattro Cavalli fino alla rotonda davanti al Grand Hotel. Una mareaa ritmo di musica ancora una volta si è data appuntamento per celebrare il Capodanno dell’estate in compagnia. Migliaia di persone da tutta Italia, tra cui tantissimi giovani, sono arrivati in Riviera per non perdere ilche quest’anno si è incrociato con l’unica data dell’ultimo anno e l’unica esibizione live dell’estate 2024 di, l’inarrestabile fenomeno del panorama musicale italiano. “, mi fai impazzire Era un anno che non tornavo sul palco: è bellissimo! Ragazzi vi amo senza di voi non sarei nessuno, non sono nessuno comunque, ma senza di voi ancora meno!”.