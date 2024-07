Basket l’Italia U17 affonda la Turchia e sfiderà gli USA nella finale dei Mondiali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)delsi giocherà unamondiale. L’Under 17 allenata da Giuseppe Mangone si giocherà l’iride dopo aver battuto lacon un netto 63-90, andando così a vendicare la sconfitta in rimontafase a girone. Diventa dunque una bella prova di maturità per gli azzurrini, con cinque uomini in doppia cifra (Garavaglia 18, Ceccato 17, Perez 14, Mathis e Lonati 12). Ora però una montagna insormontabile, rappresentata dagli Stati Uniti guidata dai due recruit con vista NBA Cameron Boozer e Koa Peat. Primi minuti in equilibrio, poi sale in cattedra la difesa azzurra, che mette le mani sulle linee di passaggio facendo andare via il contropiede: Mathis e Perez siglano un parziale di 9-2 che fanno volaresul 7-16 al 6?.