Alex Marangon è stato ucciso | la Procura di Treviso indaga per omicidio volontario

(Di sabato 6 luglio 2024). Ne è convinta ladi, che ha aperto un’indagine contro ignoti. Il reato è quello di. Cade definitivamente, quindi, l’ipotesi del suicidio o dell’incidente. il 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, martedì èritrovato senza vita sul greto del Piave. Il corpo era a quattro chilometri dal punto in cui eravisto vivo l’ultima volta e la morte, secondo il pm, è dovuta a “cause violente e non accidentali”. A convincere iltore èquel che ha rivelato l’autopsia. La causa del decesso sarebbero stati dei colpi ricevuti alla testa dal giovane. Dal referto emerge che sono state individuate numerose ferite alla testa, probabilmente provocate da un oggetto contundente, riferisce l’Ansa.