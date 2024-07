105XMasters 2024 a Senigallia sul palco Articolo 31 e i campioni dello sport paralimpico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)(Ancona), 6 luglio– Per i prossimi, di scena dal 13 al 24 luglio a, è oramai solo un conto alla rovescia. Nove giorni diche animeranno la città della rotonda sul mare, nell’evento organizzato da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Inail Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro/Urbino e Comitato italianoMarche (Cip). Intanto è stato svelato il programma musicale della prossima edizione, che vedrà sulgli indimenticabili31 e altri artisti. Il via è atteso per il 15 luglio, con due cantanti indie come Galeffi e Cassandra. Poi si arriverà al 18 luglio, con una serata "Girls on Stage". Sarafine, protagonista di X Factor 2023, e Dadà, finalista dell’XF22, porteranno sul main stage di 105 XMasters la loro energia e il loro talento.