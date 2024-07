Un Arcipelago contro la perdita di competenze in estate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un “educativo“ per contrastare il summer learning loss, ladi apprendimenti edurante la chiusura estiva delle scuole che rende ancora più fragili gli studenti provenienti da famiglie e contesti svantaggiati, che non riescono a permettersi alternative ed esperienze extra, di qualità. Mentre il “Piano scuole aperte“ fatica a decollare (prevede per il 2023/24 e 2024/25 uno stanziamento di 400 milioni di euro e dalle graduatorie finali emerge che sono stati finanziati progetti per poco più di 237 milioni di euro), torna a Milano il progetto pilota di Save the Children e Fondazione Agnelli che dal 2020 ha coinvolto 2.200 bambini e adolescenti e che quest’anno in città si rivolge a 67 ragazzi. Si parte da un dato: solo il 38,7% dei minori tra zero e 15 anni ha potuto trascorrere una vacanza di più di quattro notti nel trimestre estivo del 2022.