Tu sai cosa hai fatto | il labiale e la rissa il caso che sconvolge Wimbledon | Video

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nervi tesi a fine match a: quelli che sono volati tra Taylor Fritz e Arthur Rinderkech. La partita è stata vinta dall'americano in quattro set, ma a fine partita sono scoppiate le scintille. Fritz, infatti, ha stretto la mano a Rinderkech per poi dirgli: "Tu sai cos'hai". Il suo avversario per un attimo è rimasto sbigottito, poi ha provato a ribattere e provato a far valere le sue ragioni. Fritz non lo ha però più guardato. La lite tra i due però era partita un anno fa, precisamente al Roland Garros. Rinderkech ebbe da ridere perché Fritz dopo aver vinto aveva zittito il pubblico, mettendosi un dito davanti alla bocca. Secondo l'americano erano stati faziosi i tifosi del francese, che avevanodi tutto per danneggiarlo, cercando di favorire il giocatore di casa.