Sta con lei ma davvero? Stefano De Martino con la vip data per fidanzata con un cantante

(Di venerdì 5 luglio 2024) Questa sì che sarebbe la vera bomba gossip dell’estate 2024. L’ultima segnalazione suDee il suo presunto flirt con la vip italiana, al centro dell’attenzione in questi giorni, sta facendo impazzire tutti. La voce è circolata improvvisamente, dopo che alcune persone hanno informato Very Inutil People, che immediatamente ha postato tutto su Instagram.Depotrebbe avere un flirt con la vip italiana, protagonista in diversi programmi di Canale 5. Lei è stata accostata ad un altro famoso, eppure potrebbe invece essersi lanciata tra le braccia del conduttore Rai. Una notizia che se confermata ufficialmente lascerebbe tutti a bocca più che aperta. Leggi anche: “Allora ci sta”.De, il vero motivo del non invito al matrimonio di Cecilia e IgnazioDe, flirt con la vip italiana? La clamorosa segnalazione Alcuni messaggi postati da Very Inutil People, inerentiDee questo flirt con la vip italiana, sono stati eliminati proprio forse per una questione di privacy.