Sciopero nazionale del Gruppo FS Italiane | disagi dal 6 al 7 luglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) È stato indetto unodel personale delFSda alcune sigle sindacali autonome, che si terrà dalle ore 21 di sabato 6alle ore 21 di domenica 7. Lopotrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria, con possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio delloe protrarsi oltre il termine previsto. Trenitalia, considerato il potenziale impatto sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare i propri viaggi. Per informazioni aggiornate su collegamenti e servizi attivi, i passeggeri possono consultare l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.