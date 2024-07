Rinnovo gelo Benevento-Ciciretti | sui social l’attaccante romano diventa core ‘ngrato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia della possibile totale rottura della trattativa per ildi Amato(il suo contratto è scaduto il 30 giugno) é deflagrata all’ombra della Dormiente nel primo pomeriggio portando subito come conseguenza una miriade di post e commenti sui, molti dei quali non certo benevoli per il biondo attaccante. Difficile sapere (per ora) cosa è andato storto in una trattativa che sembrava in dirittura di arrivo, ma il tifosi giallorossi suiper ora non hanno perdonato ail mancato accordo con il, che lo scorso anno gli ha teso la mano riportandolo al calcio giocato da protagonista dopo un lungo periodo di buio. Per rivederlo in campo ilha dovuto attendere quasi cinque mesi, complice una condizione fisica da ricostruire, ma anche nel girone di ritorno non tutto è andato nel verso giusto con un paio di stop dovuti a problemi di natura muscolare senza dimenticare, però, alcune autentiche perle come il gol al Sorrento e quello fondamentale alla Triestina nei play off.