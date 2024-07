RAI SPORT | Buongiorno-Napoli è fatta! Conte lo avrà a Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 luglio 2024)al, affare concluso: cifre del contratto e data di arrivo nel ritiro di. Le ultime sul colpo di mercato azzurro.al: i dettagli dell’affare Ilha concluso un importante colpo di mercato. Alessandro, difensore del Torino, è pronto a vestire la maglia azzurra sotto la guida di Antonio. Ciro Venerato, esperto di calciomercato di RAI, al TGR RAI, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla trattativa: “è un tesserato del. Juve e Inter hanno solo abbozzato un mezzo discorso con lo scaltro Beppe Riso che ha semplicemente usato i due club per costringere ilche non voleva assolutamente inserire clausola rescissoria: girano cifre di circa 70 milioni dopo tre anni ma ilper ora non vuole ufficializzarle.