Pensioni in arrivo il taglio sull’uscita anticipata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) Con la circolare n.78 del 3 luglio 2024, l’Inps ha fornito nuove istruzioni riguardanti leanticipate. Con la nota ha introdotto delle significative variazioni nel calcolo e nei requisiti per l’accesso. Una mossa che è parte dell’applicazione dell’articolo 1 (commi 157 a 163) della legge di Bilancio 2024. Le modifiche riguardano principalmente gli iscritti alle diverse casse, tra cui la Cassa per leai dipendenti degli enti locali (Cpdel), la Cassa per leai sanitari (Cps), la Cassa per leagli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi) e la Cassa per leagli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (Cpug).retributive: nuove aliquote di rendimento Dal 1° gennaio 2024, leliquidate con il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 saranno calcolate con un’aliquota del 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva.