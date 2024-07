La sinergia Pd-5Stelle L’alleanza mette radici | Sì al polo progressista ma su Giani parliamone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 – Irene Galletti, capogruppo regionale dei 5 Stelle, non solo segnali e parole, ma anche fatti per alleanze vincenti. Lae Pd diventa realtà. "Nei comuni dove ci siamo potuti sedere ai tavoli con pari dignità e senza veti, questa alleanza ha rappresentato una risposta concreta alle sfide contemporanee, dall’ecologia alla digitalizzazione, dimostrando che il dialogo e la collaborazione tra forze diverse possono generare soluzioni efficaci e innovative. Con questi presupposti latra M5S e PD può diventare una concreta opportunità di scambio e crescita reciproca a beneficio dell’area". Prato è l’esempio più evidente. Alleanza, vittoria, entrata in giunta. Si parte da qui per estendere il campo largo? "Su Prato, il cambio di posizione del Partito Democratico su temi fondamentali come il no alla Multiutility e la decisa opposizione all’espansione dell’aeroporto di Peretola si è rivelato vincente, e ha portato la coalizione alla vittoria al primo turno, perndo alla sindaca e agli assessori di essere già al lavoro nei loro uffici con un denso programma di impegni.