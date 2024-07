La compagna e il figlio di Giacomo Bozzoli sono tornati in Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Antonella Colossi,di, e ildella coppiarientrati inin treno, dalla Spagna, dove si erano rifugiate insieme all'uomo, che invece prosegue la fuga, iniziata dopo che la Cassazione ha confermato la sua condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario. Entrambi stanno bene e hanno fatto rientro nella loro abitazione nel Bresciano. La donna, che non è indagata, sarà interrogata dagli inquirenti nelle prossime ore. Ad avvertire i carabinieri del rientro instati i genitori di Antonella Colossi. La donna e ilarrivati intorno alle 14 nella stazione ferroviaria di Chiari, nel Bresciano. Da fonti investigative si apprende che i tre avrebbero trascorso dieci giorni in un hotel di Marbella, in Andalusia.