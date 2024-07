In occasione della Giornata Mondiale del Bikini le esperte rassicurano le donne che indossano di nuovo il costume dopo la ricostruzione mammaria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilè uno dei simboli dell’estate, l’indumento che pone inevitabilmente il corpodonna in primo piano. Ma se la donna in questione ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno, vivrà la sua prima estatelacon qualche timore. Tutto assolutamente lecito, eppure, grazie alle nuove tecniche ricostruttive e ad alcuni semplici accorgimenti, potrà godersi la sua prima estate al marela rinascita con maggiore spensieratezza. Indel, che si celebra il 5 luglio, leleche si apprestano a indossare diil. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Leggi anche › Festamamma: la maternitàun tumore al seno oggi è possibile: la prima estate con protesi«Quando si indossa nuovamente ilunaal seno, si teme che qualsiasi irregolarità o differenza tra le mammelle possa essere notata.