In Europa Meloni perde gli spagnoli di Vox esulta Salvini

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (askanews) – Giorgiaun pezzo del suo gruppo in, glidi Vox, edla Lega di Matteo. Il partito guidato da Santiago Abascal ha annunciato l’uscita dai Conservatori di Ecr per aderire alla nuova formazione dei ‘Patrioti per l’guidata da Viktor Orban. La nuova formazione “raggrupperà una grande maggioranza dei partiti protagonisti dell’alternativa al consenso di Popolari, Socialisti ed estrema sinistra a Bruxelles” si legge in una nota di Vox che esprime “la sua gratitudine e la sua forte amicizia nei confronti dell’Ecr” e in particolare ribadisce “amicizia verso Giorgia” che “resterà sempre una collega, amica e alleata”. Nessun commento, per il momento, da parte della premier, ma certo l’uscita degliè prima ancora che quantitativamente (contano sei eurodeputati) simbolicamente importante.