FOTO Il Napoli svela le nuove maglie per la prossima stagione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La SSC Napoli presenta la sua nuova identità attraverso un video manifesto che racconta l'orgoglio di essere napoletani. Si parte da una rivisitazione del Logo, con la sua tradizionale N Napoleonica, che si presenta con una versione più minimal e contemporanea. L'essenziale si svuota di elementi accessori puntando ad un aspetto più pulito ed elegante in variante monocromatica. La novità assoluta è però rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE Napoli, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta. Napoli è un melting pot in perenne fermento. Una città dalle mille sfaccettature dove i contrasti si fondono, dando vita ad un eclettismo senza eguali.