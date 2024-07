Elezioni Uk Starmer riceve il mandato dal re | il nuovo governo già in giornata Sunak chiede scusa ai cittadini | Ho sentito la vostra rabbia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo il trionfo allebritanniche, il leader laburista Keirha ricevuto da re Carlo III l’incarico di formare il. La squadra dovrebbe essere nominata già in, mentre sabato si terrà la prima riunione di gabinetto: a breve ilpremier pronuncerà il discorso d’insediamento. In mattinata il primo ministro uscente, il conservatore Rishi, grande sconfitto delle urne, ha rassegnato le dimissioni nelle mani del sovrano. “Vorrei dire prima di tutto che mi dispiace“, ha detto nel suo ultimo discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street – la residenza del capo del– prima di recarsi a Buckingham Palace. “Ho dato tutto me stesso in questo lavoro, ma avete inviato un chiaro segnale che ildel Regno Unito deve cambiare, e il vostro è l’unico giudizio che conta.