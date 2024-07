Casalmaggiore auto precipita nel fiume Po durante la notte | a bordo trovati due corpi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)(Cremona), 5 luglio 2024 – Tragedia a, in provincia di Cremona: un’è finita nelPo, nellatra giovedì e venerdì: i vigili del fuoco di Cremona sono stati impegnati dalle 3.30, quando è scattato l’allarme, fino alle 7.45 quando sono riusciti a ripescare il mezzo. Asono statidue, ancora da identificare: non si sa se i due siano morti in seguito al violento urto e dopo il volo dall’argine maestro diall’altezza dell’imbarcadero, oppure se siano annegati. I vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo meccanico e la gru per poter ripescare l’mobile e anche con alcuni gommoni che hanno consentito di individuare il punto in cui l’mobile si era inabissata.