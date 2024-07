Autonomia differenziata – Roma la presidente Celli | Pronti a sostenere il referendum abrogativo Mobilitazione per difendere l’unità del nostro Paese

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 luglio 2024) “la raccolta firme per ildella legge Calderoli per l’il cui quesito è stato depositato questa mattina in Corte di Cassazione. E’ necessaria una grandepernazionale”., la: “Insieme, con le forze politiche e sociali e con i cittadini, saremo in prima linea per fermare una riforma che spacca l’Italia” E’ ladell’Assemblea capitolina, Svetlana(nella foto), a chiamare a raccolta i cittadini della capitale, spiegando che, “Insieme, con le forze politiche e sociali e con i cittadini, saremo in prima linea per fermare una riforma che spacca l’Italia, crea ed allarga ulteriormente disuguaglianze, differenze e il divario tra regioni e cittadini.