Wimbledon 2024 | Xinyu Wang sorprende ed elimina Pegula Avanti Swiatek e Rybakina ci sarà Jabeur-Svitolina

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è conclusa da poco la quarta giornata di incontri nel tabellone femminile di. Tanti i fatti da raccontare, tante anche le sorprese, in un giovedì da 20 incontri invece dei normali 16 perché c’erano da recuperare quattro confronti sospesi o rimandati da ieri (per la cronaca, anche stasera fermata, nel terzo set, Wozniacki-Fernandez). E se in questi di ribaltoni non se ne verificano è solo merito di Marta Kostyuk, perché l’ucraina, contro l’australiana Daria Saville, si trova varie volte in situazioni disperate: 0-3, poi 1-4, poi 2-5 sempre con doppio break di svantaggio. Li recupera, riperde la battuta, annulla un match point sul 5-6, piazza il controbreak, vince il tie-break e poi scappa subito nel terzo set senza più voltarsi indietro.