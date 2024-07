Trump ‘tifa’ per Biden | Meglio se presidente non si ritira

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Donalde la sua campagna sperano che ilJoeresti in corsa per le elezioni di novembre 2024. Il team dell’exè convinto di poter trionfare, nonostante i guai giudiziari del tycoon., che pure sembra aver aperto ad una riflessione sulla propria candidatura, rimane l’avversario designato per. Dalla campagna del magnate, però, si accendono contemporaneamente i riflettori sulla viceKamala Harris, come evidenzia il Washington Post. Il quotidiano cita quattro fonti secondo cui in privatoe gli alleati hanno iniziato a prepararsi a diverse possibilità e ritengono che potrebbe essere più difficile battere un altro democratico che non sia. O Harris. Intanto, nella campagna dell’exsi lavora anche a livello di comunicazione e di spot: il dibattito andato in onda sulla Cnn potrebbe fornire materiale in abbondanza per le prossime settimane.