Sorpresa Carla Bruni | Buonanotte fiorellini | voglio cantare De Gregori Ma deve essere punk

(Di giovedì 4 luglio 2024) Archiviato un lungo weekend carico di colpi di scena per lei e per il suo paese elettivo,si prepara a tornare in Italia nei panni di cantautrice con due “acoustic evening” che la vedono in scena domani al Teatro Romano di Spoleto nell’ambito del Festival dei Due Mondi e sabato al Dal Verme di Milano in quello della rassegna “Worm Up!”. Prima la notizia del possibile rinvio a giudizio per la vicenda dei fondi libici che vede coinvolto il marito Nicolas Sarkozy e poi l’incertezza di un voto cruciale per la Francia, infatti, sembrano non aver tolto alle parole e ai pensieri dell’ex top model lo charme di chi è abituato a guardare alle umane contrarietà da un’altra dimensione. Fatta della stessa sostanza dei sogni come ama mostrarsi a 56 anni.