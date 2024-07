Scommesse non piange solo Ronaldo | 60mila euro in fumo così

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 luglio 2024), nonsolamente Cristiano: anche un altro uomo famoso rimane bruciato dall’errore. PersiHa sbagliato il rigore che ha mandato il suo Portogallo proprio dagli undici metri contro la Slovenia. E si è messo are. Cristianoha fatto capire ancora una volta, semmai se ce ne fosse stato bisogno, del perché è il numero uno indiscusso. Ha una ferocia pazzesca, una voglia di vincere sempre, che nessuno ha dimostrato di avere nella propria carriera. Insomma, per molti è il re. E molti pensano che anche gli azzurri di Spalletti avrebbero dovuto avere quell’attaccamento alla maglia per cercare di andare il più avanti possibile all’peo.(Lapresse) – Ilveggente.itVenerdì se la vedrà contro la Francia, nei quarti di finale, e i pronostici pendono tutti a favore dei vice campioni del Mondo anche se non hanno fatto benissimo.