Schianto in moto | decesso Morriello una persona iscritta nel registro indagati

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAuletta (Sa). C’è unaneldeglisul fascicolo per la morte dello studente 16enne di Buccino, Francesco, deceduto lunedì mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito delle ferite riportate dopo essersi schiantato al suolo mentre era alla guida di unciclo che sarebbe stato sprovvisto di assicurazione e del quale non ne avrebbe posseduto la patente. A condurre le indagini sull’incidente stradale mortale avvenuto domenica sera sulla SS19 ter ad Auletta, i carabinieri della locale stazione di Auletta agli ordini del maresciallo Fabio Pignatiello, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Il giovane secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trovato da solo a bordo di unciclo sprovvisto di assicurazione e privo della patente di guida ad hoc quando per cause in corso si accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un muretto che costeggiava la strada.