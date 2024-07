Royal Family la decisione lascia tutti senza parole | colpo di scena

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 luglio 2024), ladi Re Carlo III spiazza: in Inghilterra scoppia il caos, è un vero e propriodiLainglese è pressocché sempre e comunque al centro dell’attenzione. Negli ultimi mesi a preoccupare i sudditi di Sua Maestà Re Carlo III è stata proprio la condizione di salute del monarca: il sovrano sta infatti lottando con un tumore alla prostata anche se nelle ultime uscite è sembrato in buona condizione. Di certo c’è che al Trooping the Colour non ha potuto salire a cavallo ma ha partecipato alla parata per le strade di Londra in carrozza, seduto accanto a sua moglie Camilla. L’affaccio dal balcone, però, c’è stato come da tradizione e sul volto non sembravano esserci tracce della sua battaglia. A differenza, invece, di Kate Middleton.