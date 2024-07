Miwa Energia Cestistica Benevento prime conferme per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaè lieta di annunciare leimportantiper la prossimasportiva, gettando solide basi per affrontare al meglio le sfide future. Si riparte dal cuore e dall’anima della squadra: Walter Rianna. Già capitano nell’anno della storica promozione, Walter si prepara ad affrontare la sua sestacon i Boars. Sannita di Airola, ala piccola di grande dinamismo e talento, Rianna ha disputato 29 partite nella scorsa, mettendo a segno 148 punti in B interregionale. La sua esperienza e il suo spirito di leadership saranno fondamentali per il team. Un’altra conferma di grande rilievo è quella di Angelo Castellitto. Il giovane playmaker, nonostante la sua età, ha dimostrato di essere un Under più che affidabile.