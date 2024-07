Maratona degli avvocati | Suicidi non c’è più tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Al grido di "Non c’è più" si è svolta martedì pomeriggio, 2 luglio, sul Globo, laoratoria promossa dall’Unione Italiana delle Camere Penali su tutto il territorio nazionale e partita già dal 29 maggio scorso, per fermare la tragedia deiin carcere "che stanno avanzando lentamente e silenziosamente". Dall’inizio dell’anno sono già trentacinque le persone detenute che si sono tolte la vita nelle carceri italiane. L’Unione si sta muovendo con determinazione per fermare "questa agonia fatta di silenzi". Gliche fanno parte della Camera Penale e del Foro di Pistoia, hanno aderito numerosi a questo momento, e dalla postazione allestita in piazza Gavinana hanno affrontato questa gravissima situazione, che conta tragedie più che quotidiane, attraverso interventi mirati e letture.