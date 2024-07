Juve Stabia parla il presidente Langella | Scelta Telese perchè è bellissima Lavori al Menti a buon punto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAncora pochi giorni di pausa e poi laentrerà a piedi uniti nella prossima stagione con la prima parte di preparazione che si terrà nella nuovissima struttura diTerme. “Una località– ha commentato il– che abbiamo imparato a conoscere anche per la presenza di un telesino nella nostra famiglia, quel Saby Mainolfi che è con noi da 5 anni e sul quale abbiamo investito, dimostrandosi grande risorsa per noi. Ma nel Sannio ci sono tanti bravi che meritano di entrare in questi grandi progetti grazie alle loro capacità. Un centro che merita tanto e nel quale c’è anche l’amico Jannotti Pecci col quale c’è un grandissimo legame.vogliamo incentivare la Campania ed evitare di portare introiti al di fuori della nostra regione.